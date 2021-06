Tuttosport - Milan, tutto su De Paul: Hauge per abbassare l'esborso. Le alternative sono Ilicic o il Papu

Sistemata la porta, con l’acquisto di Mike Maignan, e la difesa, con il riscatto di Fikayo Tomori, gli uomini di mercato del Milan stanno pensando anche al centrocampo. O meglio, alla trequarti. Il sempre più probabile addio di Calhanoglu rende prioritario l’arrivo di un giocatore che sappia destreggiarsi tra le linee e agire - appunto - da trequartista nel collaudato 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

TUTTO SU DE PAUL - Il profilo che maggiormente stuzzica l’interesse dei rossoneri è quello di Rodrigo De Paul, seguito anche da Juventus e Atletico Madrid. Come riporta il quotidiano Tuttosport, l’Udinese chiede tra i 35 e i 40 milioni per il cartellino del 27enne argentino, ma accetterebbe anche meno soldi nel caso in cui ci fosse l’opportunità di inserire una gradita contropartita tecnica. Ai friulani, ad esempio, piace il giovane Hauge, elemento che il Milan sarebbe disposto a "sacrificare".

GLI ALTRI NOMI - De Paul è quindi la primissima scelta dei rossoneri, ma occhio anche alle possibili alternative. Da monitorare, ad esempio, la situazione del Papu Gomez, che vorrebbe tornare in Italia, così come è sempre d’attualità la pista Ilicic: in entrambi i casi servono operazioni low cost a livello di cartellino. Infine, il Milan spera di riuscire a tenere Brahim Diaz: presto riprenderà i contatti con il Real Madrid.