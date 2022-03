Tuttosport - Milan, tutto su Origi: il suo arrivo "a zero" consentirebbe di riversare il budget in altri ruoli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tutto su Divock Origi. Il Milan sta puntando con decisione sull’attaccante in uscita dal Liverpool. Maldini e Massara, come vi abbiamo raccontato ieri (QUI LA NOTIZIA), hanno avuto contatti con l’entourage del 26enne belga, al quale non dispiacerebbe una nuova avventura dopo l’esperienza tutt’altro che soddisfacente in Premier League.

Esperienza e costi: è l’affare giusto

Il Milan, dunque, dopo aver valutato i pro e contro dell’operazione, ha deciso di affondare il colpo su Origi, che ha il contratto in scadenza a giugno. Il centravanti arriverebbe quindi da svincolato e ha uno stipendio alla portata dei rossoneri (a Liverpool guadagna 2.35 milioni all’anno). Insomma, i costi dell’affare sono in linea con I parametri del club, mentre il giocatore ha l’esperienza giusta per rafforzare, anche sotto questo aspetto, la rosa di Pioli.

Gli altri reparti da sistemare

Inoltre, come sottolinea Tuttosport, l’ingaggio a costo zero di Origi permetterebbe ai dirigenti di poter riversare il budget a disposizione per l’estate in altri ruoli. Il Milan, infatti, è a caccia di un difensore (in cima alla lista c’è Botman, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni), di un centrocampista che possa sostituire Kessie (piace Renato Sanches) e di un esterno offensivo di destra (il primo nome sul taccuino è quello di Berardi).