Tuttosport - Milan-Uefa, no alla guerra legale: nessun ricorso in caso di esclusione dalle coppe

Ancora un weekend di attesa. No, non si tratta della risposta di Maldini. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, da lunedì in avanti ogni giorno sarà buono per l’emissione della sentenza della Camera giudicante dell’UEFA in merito al secondo deferimento subito dal Milan per la violazione del Fair Play Finanziario.

BASTA RICORSI - Da una parte, dunque, gli aspetti tecnici, dall’altra quelli societari, forse ancora più importanti. Il club rossonero è già sotto sanzione per gli anni che vanno dal 2014 al 2017, situazione aggravata ulteriormente dalle nuove rilevazioni per il triennio 2015-18. Il timore è che possa arrivare un’altra esclusione dalle competizioni europee, che il Milan stavolta potrebbe accogliere senza presentare ricorso. Insomma, la guerra legale che si era paventata come scenario nei mesi scorsi sembra perdere quota.

LA SOLUZIONE - Un percorso virtuoso che possa consentire al club di rispettare i paletti del Fair Play Finanziario: il Milan, stando a quanto riferito da Tuttosport, sarebbe intenzionato a trovare una soluzione, magari davanti al Tas. Nel frattempo, non resta che attendere il verdetto della Camera giudicante.