Tuttosport - Milan, una panchina che scotta: 8 allenatori nelle ultime 7 stagioni. E anche Pioli è in bilico

Dura la vita per gli allenatori del Milan. Sembrano davvero lontani i (bei) tempi di Sacchi, Capello e Ancelotti, cicli lunghi e vincenti. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, sedere sulla panchina rossonera, in questi ultimi anni, è stato davvero complicato. I numeri non mentono e fotografano una situazione a dir poco drammatica: dal 13 gennaio 2014 a oggi, infatti, si sono alternati ben otto tecnici in sette campionati.

ESONERI - In estate la lista potrebbe allungarsi ulteriormente se i vertici di via Aldo Rossi decideranno di dare il benservito a Stefano Pioli. Delusioni ed esoneri, dicevamo... Non tutti giustificati. Basta pensare a Seedorf, Mihajlovic e Rino Gattuso, quest’ultimo cacciato nonostante una stagione positiva e una qualificazione in Champions sfuggita di un soffio. La proprietà è soddisfatta del lavoro svolto dall’attuale allenatore (che ha sostituto Marco Giampaolo), ma la posizione di Pioli resta comunque in bilico.

RANGNICK - Gazidis ha già avuto dei contatti con Rangnick, il profilo ideale secondo l’amministratore delegato milanista. Ma il tedesco non ha ancora dato una risposta. E comunque potrebbe approdare a Milanello con il ruolo di direttore tecnico, lasciando la guida della squadra allo stesso Pioli o a un altro mister nel caso in cui la società decidesse di cambiare ancora.