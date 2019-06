Tuttosport - Milan, vendi uno e prendi due: via Kessie, i rossoneri potrebbero andare su Fofana e Krunic

Il reparto del Milan che ha bisogno di maggiori interventi questa estate è certamente il centrocampo dove ci sono state le partenze di Bertolacci, Montolivo e Josè Mauri. Nella rosa del prossimo anno non ci sarà poi nemmeno Bakayoko, il quale, nonostante l'ottimo rendimento, non verrà riscattato dal Chelsea. Al momento, quindi, restano solamente Kessie, Biglia, Calhanoglu, Paquetà e Bonaventura, con quest'ultimo che però tornerà a disposizione solo tra settembre e ottobre. In questa finestra di mercato estiva, dovranno quindi arrivare almeno due o tre nuovi innesti per completare la mediana milanista.

PLUSVALENZA - Come riporta Tuttosport, non tutti quelli che ci sono al momento in rosa sono però certi di restare. Tra questi c'è per esempio Franck Kessie, il quale viene valutato 40 milioni di euro dal Milan, che potrebbe sacrificarlo per fare una plusvalenza importante visto che il 30 giugno sarà a bilancio per una cifra di poco superiore ai 19 milioni. All'ivoriano non mancano gli estimatori, soprattutto in Inghilterra dove è molto apprezzato. La sua cessione produrrebbe una plusvalenza di 20 milioni, cioè la cifra che il club rossonero vorrebbe utilizzare per ingaggiare non uno, ma bensì due possibili sostituti di Kessie.

DOPPIO COLPO - I nomi che fa Tuttosport sono quelli di Seko Fofana dell'Udinese e Rade Krunic dell'Empoli: il primo è un classe 1995 che ha caratteristiche simili a Kessie e viene valutato dai friulani circa 15 milioni di euro, ma il Milan cercherebbe di strapparlo al club bianconero per 12-13 milioni. Per quanto riguarda Krunic, il 25enne bosniaco ha caratteristiche diverse rispetto a Fofana e Kessie e costa circa 8 milioni di euro. Giampaolo lo conosce molto bene in quanto lo ha già allenatore nella stagione 2015-2016 all'Empoli e sa che può essere schierato sia da mezzala che eventualmente da trequartista.