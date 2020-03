Tuttosport - Milan, via Ibrahimovic: l’obiettivo è Milik, che non rinnoverà con il Napoli

Sarà un Milan senza Ibrahimovic. I vertici di via Aldo Rossi, infatti, sono sempre più orientati verso l’addio dello svedese. Senza Zlatan, però, bisognerà ricostruire l’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi avrebbero già individuato l’obiettivo per la prossima estate: il centravanti del Napoli, Arkadiusz Milik.

OBIETTIVO - Il polacco ha compiuto 26 anni a febbraio, quindi non è più un Under 25, ma è sufficientemente giovane per rientrare nel progetto che Gazidis sta portando avanti. Inoltre, il suo ingaggio (2.2 milioni di euro all’anno) è in linea con i nuovi parametri rossoneri. Milik ha deciso di non rinnovare il contratto con il Napoli (in scadenza nel 2021), scelta che mette un po’ con le spalle al muro i partenopei, che saranno costretti a cederlo in estate per scongiurare il rischio di perderlo a costo zero tra un anno.

CONCORRENZA - La valutazione di Milik si aggira intorno ai 35-40 milioni, ma a un anno dalla scadenza il Napoli non potrà pretendere la luna. A questo punto diventa decisiva anche la volontà del giocatore, che sarebbe favorevole al trasferimento a Milano. Ma occhio all’Atletico Madrid del “cholo” Simeone, che avrebbe messo gli occhi proprio sul polacco.