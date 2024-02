Tuttosport - Milan, vittoria in rimonta: i rossoneri rafforzano il terzo posto e aspettano Inter-Juve di stasera

vedi letture

Dopo il pari subito nel recupero una settimana prima contro il Bologna, stavolta i minuti finali premiano il Milan che ieri al 36' del secondo tempo ha trovato il gol vittoria contro il Frosinone grazie ad una rete di Luka Jovic che era entrato in campo da pochissimi minuti. Con il 3-2 dello Stirpe in rimonta, i rossoneri rafforzano ulteriormente il terzo posto in classifica e ora attendono di vedere cosa succederà stasera a San Siro tra Inter e Juventus.

PIOLI TIFA IL PARI - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che in casa del Diavolo nessuno si regala illusioni scudetto che oggi apparirebbero fuori luogo, ma ora la vetta della classifica dista 5 punti e i nerazzurri hanno ancora da giocare due partite non semplici contro i bianconeri e l'Atalanta. Per la sfida di stasera, Stefano Pioli tifa per un pareggio che permetterebbe al Milan di recuperare due punti ad entrambe: "Tiferò per il pareggio, si può dire, no? Quella del Meazza sarà una partita equilibrata e difficile. Noi, nel 2024 stiamo correndo come Inter e Juventus".

CARATTERE E VOGLIA DI VINCERE - E' vero che ieri a Frosinone la formazione rossonera ha faticato parecchio, ma anche stavolta il Diavolo ha dimostrato un grande carattere e voglia di vincere. Dopo il 2-1 di Mazzitelli, arrivato grazie ad un errore tra i pali di Maignan, la partita sembrava destinata a chiudersi con una vittoria dei padroni di casa e invece è arrivata la reazione del Milan che prima ha trovato il pari con Gabbia e poi all'81' ecco la rete di Jovic che vale tre punti. Da sottolineare, ancora una volta, la grande prestazione del solito Olivier Giroud che ha segnato il gol dell'1-0 e poi ha regalato l'assist per il 2-2 del difensore centrale italiano rientrato ad inizio gennaio dal prestito al Villarreal. Il francese è stato il migliore in campo.