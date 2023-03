Tuttosport - Milan vs Napoli: in campo e sul mercato. Da Hojlund a Szoboszlai, quali sono le idee rossonere

Domenica Napoli-Milan di campioanto, al Maradona, aprirà il mese di aprile in cui le due squadre si incontreranno altre due volte per i quarti di finale di Champions League. Affianco alle tre gare in campo, però, Tuttosport sottolinea come la sfida potrebbe estendersi oltre, in estate, anche sui tavoli del calciomercato . Alcune idee, infatti, sarebbero condivise dai due club.

Come riporta Tuttosport questa mattina, il nome sulla bocca di tutti e cercato da tutti è quello di Rasmus Hojlund. Il giovanissimo centravanti danese dell'Atalanta è esploso anche a livello internazionale con 5 gol in due partite nelle sue prime due presenze in nazionale maggiore. Il Milan segue il giocatore fin dai tempi del Copenhagen ma la valutazione oggi è lievitata fino ai 50 milioni di euro: prezzo più alla portata del Napoli se dovesse cedere Osimhen in estate. Il club rossonero come alternativa sarebbe molto forte sia su Lois Openda del Lens che su Jonhatan David del Lille. Inoltre la stagione in corso ha iscritto altri nomi sul taccuino per quanto riguarda gli esterni d'attacco: Laurientè (Sassuolo) e Isaksen (Midtjylland) su tutti. I rossoneri, in particolare, dovranno trovare una punta giovane ma dal sicuro rendimento da far crescere sotto le ali protettive del veterano Giroud.

Centrocampo

Anche per le altre zone del campo il Milan si muove e potrebbe tornare con prepotenza il nome di un vecchio pallino come Dominik Szoboszlai che in passato fu vicino a vestire il rossonero prima di passare al Lipsia. L'ungherese è seguito da molti e se si dovesse arrivare all'asta il Milan sarebbe già pronta con il piano B che risponde al nome di Lazar Samardzic dell'Udinese: operazione low cost, da 20 milioni. Tornando al giocatore del Lipsia, ieri c'è stato un siparietto social con Leao che nei commenti di Instagram di Szoboszlai ha commentato: "Vieni al Milan". Per la difesa rimane sempre viva la posta che porta a Evan Ndicka dell'Eintracht che va in scadenza quest'estate: sul giocatore il pressing del Liverpool sembra però quello più efficace al momento.