Tuttosport - Milan-Zaniolo, appuntamento a fine stagione: i rossoneri ci riproveranno in estate

Nicolò Zaniolo è rimasto alla fine alla Roma nonostante avesse chiesto la cessione da diverso tempo: nessuno ha infatti soddisfatto le richieste dei giallorossi, se non il Bournemouth, ma a quel punto a dire di no è stato il giocatore che ha sempre dato la sua priorità al Milan. I rossoneri hanno fatto un tentativo, proponendo un prestito oneroso da 500mila euro obbligo di riscatto a 17.5 milioni più bonus condizionato alla qualificazione Champions League, ricevendo però il rifiuto della Roma.

NUOVO TENTATIVO - Come riferisce stamattina Tuttosport, il Milan non ha però ancora rinunciato a Zaniolo e al termine di questa stagione potrebbe fare un nuovo tentativo per provare a portarlo a Milanello. Il prossimo 1° luglio inizierà l'ultimo anno di contratto dell'attaccante italiano con il club giallorosso che in estate dovrà necessariamente abbassare le sue pretese per venderlo ed evitare di perderlo poi a zero.

VOGLIA DI MILAN - Il Milan punterà poi anche sulla voglia di vestire la maglia rossonera di Zaniolo che non ha mai nascosto di voler giocare nel Diavolo. Nel prossimo mercato estivo, le priorità del club di via Aldo Rossi saranno in modo particolare un centravanti e appunto un attaccante esterno destro. Dopo aver provato ad anticipare il suo arrivo a gennaio, il Milan farà sicuramente un nuovo tentativo per Zaniolo in estate.