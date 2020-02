Tuttosport - Milan, Zaracho ha detto sì. Ora bisogna trattare col Racing: servono 25 milioni

Il Milan non molla la pista Zaracho. Anzi, rilancia. Non tanto con il Racing Club di Avellaneda, società proprietaria del cartellino, quanto con il diretto interessati. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi avrebbero ottenuto il “sì” del giocatore a un eventuale trasferimento a Milano.

TALENTO - Trequartista di professione, ma in grado di agire anche da mezzala e, all’occorrenza, da esterno offensivo, l’argentino è un prospetto interessantissimo, un calciatore duttile e di grande qualità, con ampi margini di miglioramento. Il rappresentante di Zaracho, il manager Augustin Jimenez, è stato avvistato più volte a Casa Milan, segno che qualcosa bolle davvero in pentola in vista del calciomercato estivo.

VALUTAZIONE - Ma strappare il ragazzo al Racing non sarà affatto semplice. Il club di Avellaneda, infatti, è intenzionato a monetizzare il più possibile dalla cessione del suo gioiello più luminoso. Presentarsi con in tasca l’ok di Zaracho è importante (la volontà del classe 98 può fare la differenza), ma non è certo garanzia di successo. La valutazione è di 25 milioni: il Milan, a gennaio, ne aveva messi sul piatto 15. Non bastano.