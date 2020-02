Tuttosport - Milan-Zaracho, pista calda: alla scoperta dell'argentino che ricorda Hamsik

Matias Zaracho, centrocampista del Racing Club de Avellaneda, torna ad essere un nome molto caldo per il Milan in vista della prossima stagione: il club di via Aldo Rossi lo aveva già cercato durante il mercato di gennaio, ma alla fine non trovò l'accordo con la società argentina che per ora ha rifiutato l'offerta rossonera da 15 milioni di euro.

PIACE AL MILAN - L'edizione odierna di Tuttosport fa un bel profilo di Zaracho, nato nel 1998 e cresciuto nelle giovani del Racing prima di arrivare ed affermarsi in prima squadra. Il centrocampista argentino ricorda Marek Hamsik, ex giocatore di Brescia e Napoli: abile sia con il pallone tra i piedi che senza, Matias dà il meglio di sè da interno di sinistra, posizione in cui può sfruttare bene anche le sue ottime doti da incursore. Le sue prestazioni in questa stagione stanno attirando l'attenzione di diversi club europei, in particolare il Milan che da tempo ha messo gli occhi su di lui.

PERFETTA MEZZALA - La richiesta del Racing è importante (25 milioni), ma si tratta di uno dei prospetti argentini più interessanti in circolazione: Zaracho è una perfetta mezzala nel 4-3-3 e offre garanzie non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello fisico e caratteriale (è giovane, ma ha un carattere solido e risoluto). In questo momento, Matias è concentrato solamente sulla sua stagione con il Racing, ma dalla prossima estate il suo futuro sarà quasi sicuramente in Europa.