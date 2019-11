Tuttosport - Non è un Milan da big match: solo sconfitte con le grandi. E sabato c’è il Napoli

Se non è una sfida da dentro o fuori, poco ci manca. Quel che è certo, è che Milan-Napoli sarà una gara fondamentale per entrambe le squadre. Ma c’è un problema: fin qui, come evidenzia Tuttosport, la squadra rossonera ha un deludente “zero” nella casella dei punti ottenuti contro le grandi della nostra Serie A.

SCONTRI DIRETTI - Insomma, non è un Milan da big match. E il dato è certamente preoccupante. In questa stagione, Romagnoli e compagni hanno ottenuto solo sconfitte contro le prime della classe. Il ko con la Juve, arrivato dopo un’ottima prestazione, ha lasciato l’amaro in bocca ai giocatori del Milan, che erano già reduci dallo scivolone casalingo con la Lazio e che adesso si troveranno di fronte un avversario ferito ma di grande spessore, a caccia di punti per rimettere in equilibrio una situazione pronta a esplodere. Servirà una grande prova, nella speranza che stavolta la fase offensiva possa incidere positivamente.

QUANTE DELUSIONI - Come detto, dunque, il Milan è diventato poco avvezzo alle grandi sfide. Nell’ultimo lustro, contro la nuova nobiltà del calcio italiano - rappresentata da Juventus, Napoli, Inter, Roma, Lazio e Atalanta - sono arrivate più delusioni che sorrisi. Ebbene, contro queste sei squadre, in 63 gare complessive, i rossoneri hanno ottenuto appena 13 vittorie a fronte di 19 pareggi e, soprattutto, 31 sconfitte. Bisogna invertire la rotta, e alla svelta.