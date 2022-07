Tuttosport - Non solo De Ketelaere: il mercato rossonero tra Ziyech, Sanches e le uscite

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Dopo i rinnovi di Maldini e Massara a fine giugno, il mercato del Milan - come era ampiamente prevedibile - è entrato nel vivo. I rossoneri puntano come primissimo obiettivo Charles De Ketelaere per cui hanno rialzato l'offerta, ma si concentrano anche su altri obiettivi sia per l'attacco che per il centrocampo, oltre che monitorare la situazione uscite.

L'ingaggio di Ziyech

Un nome che si è un po' spento nelle ultime ore, come riporta questa mattina Tuttosport, è quello del marocchino del Chelsea Hakim Ziyech. Il nodo principale riguarda l'ingaggio molto elevato, 6 milioni, che il calciatore percepisce al Chelsea. L'ex Ajax ha rotto con il suo agente e si è affidato all'agenzia Roc Nation di Jay Z, che ha una partnership anche con il Milan, per la sua gestione. Dall'Inghilterra filtra che il club londinese voglia inserire un diritto di riscatto che è più un obbligo mascherato: solo in questo modo il Chelsea potrebbe pensare di contribuire all'ingaggio di Ziyech. Per il momento dunque la dirigenza rossonera spinge forte su De Ketelaere, non perdendo di vista comunuque il marocchino in attesa di eventuali novità o opportunità.

La volontà di Sanches

Altra trattativa che pare ormai essersi affievolita è quella che porta il Milan verso il centrocampista portoghese Renato Sanches. Dalla Francia continuano a segnalare come il calciatore voglia solo il Psg che starebbe preparando la sua offerta al Lille per cercare di assicurarsi le prestazioni del giocatore. Il Milan, che ha un accordo con il club francese, si è stufato di aspettare e non è più tanto sicuro dopo che Sanches ha mescolato le carte in tavola pur avendo raggiunto un accordo nei mesi scorsi. Intanto i rossoneri attivi anche in uscita: Castillejo è partito oggi per Valencia, mentre per Caldara allo Spezia è questione di ore. Daniel Maldini infine è vicino al passaggio in prestito al Verona.