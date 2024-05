Tuttosport - Nuove voci sul Bayern Monaco: Theo come Tonali? Il Milan vuole almeno 80 milioni

Un anno fa era toccato a Sandro Tonali, oggi il candidato numero uno per essere "sacrificato" è Theo Hernandez. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che potrebbe essere il terzino francese il big che il Milan potrebbe decidere di sacrificare nell’estate 2024. Le voci su un suo possibile trasferimento al Bayern Monaco si sono intensificate negli ultimi giorni e sono arrivate sia dalla Spagna che dalla Francia e dalla Germania.

THEO COME TONALI? - I conti del Milan sono ottimi e per questo non ha necessità di vendere uno dei suoi top player, ma se dalla Germania dovesse arrivare un'offerta davvero irrinunciabile allora potrebbe succedere la stessa cosa di un anno fa con Tonali. Ovviamente tutto dipenderà da quanto metteranno sul piatto i tedeschi: il club di via Aldo Rossi chiede almeno 80 milioni di euro per lasciar partire Theo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, senza dimenticare che c'è un Europeo ancora da giocare in cui il francese sarà protagonista con la sua Francia.

PRIORITÀ SUL MERCATO - Con la cessione di un big, aumenterebbe notevolmente il budget per il mercato estivo del Diavolo che, come noto, ha alcune priorità fondamentali: il Milan deve infatti prendere un grande centravanti, con Joshua Zirkzee sempre in cima alla lista (ha una clausola da 40 milioni di euro, l'ostacolo potrebbero essere le altissime commissioni da oltre 10 milioni), un difensore centrale (il sogno è Buongiorno del Torino), un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa (Fofana o Amrabat) e un terzino destro (Tiago Santos o Emerson Royal).