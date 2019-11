Tuttosport - Nuovo stadio, Milan e Inter valutano anche altre aree. Attesa per l'incontro tra club e Comune

Milan e Inter sono concentrate su quello che succede in campo, ma anche fuori. In particolare, i due club sono da mesi al lavoro per costruire insieme un nuovo stadio: rossoneri e nerazzurri hanno già presentato il loro progetto e vorrebbero creare il nuovo impianto nella stessa area dell'attuale stadio di San Siro. Ma visti i tanti problemi che stanno emergendo nelle ultime settimane, Milan e Inter stanno valutando anche altre zone.

AREE ALTERNATIVE - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che l'area più probabile è Sesto San Giovanni, ma nei giorni scorsi si è tornato a parlare anche di San Donato. I due club hanno provato, tramite advisor, ad individuare altre possibili zone a Milano, ma resta un'impresa piuttosto complicata. Milan e Inter vogliono tempi certi e proprio per questo motivo stanno verificando la fattibilità del nuovo stadio su aree private.

PARLA SALA - Nella giornata di ieri, sono arrivate altre dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il quale non ha criticato la decisione di rossoneri e nerazzurri di valutare altre aree oltre a San Siro: "Ovviamente è legittimo che guardino altre soluzioni, ci mancherebbe altro. Però certamente vorrei un incontro, farò il punto per capire anche come relazionarci con i club. Continuo a essere ottimista e positivo, vedo che c'è anche dal punto di vista delle squadre una apertura al dialogo". Per il momento, però, la data dell'incontro tra i due club e il Comune di Milano non è stata ancora fissata.