Tuttosport - Nuovo stadio Milan: San Siro o San Donato? La situazione

San Siro o San Donato? In via Aldo Rossi, per il momento, tengono aperte entrambe le piste per il nuovo stadio del Milan. Una porta alla costruzione dell'impianto al fianco del Meazza insieme all'Inter, mentre l'altro progetto del Diavolo prevede la costruzione dello stadio da solo nell'area San Francesco del comune a sud di Milano.

TRA SAN SIRO E SAN DONATO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che San Siro interessa, ma il Milan non abbandona l'ipotesi San Donato, tanto che ieri il presidente milanista Paolo Scaroni ha avuto un incontro con il sindaco Francesco Squeri che nei giorni scorsi aveva chiesto di vedere i vertici del club di via Aldo Rossi. Per il Diavolo, San Donato Milanese resta la strada maestra, anche ora che si è riaperta la possibilità di un impianto condiviso a San Siro e Scaroni lo ha ribadito ieri al sindaco del comune dell'hinterland milanese.

CHIAREZZA E GARANZIE - Ma perchè il Milan sta tenendo vive entrambe le piste? Prima di tutto perchè i rossoneri hanno già investito 55 milioni di euro per il progetto del nuovo stadio a San Donato, per il quale è anche già stato avviato l'Accordo di Programma. E poi in via Aldo Rossi non si dimenticano quanto è successo con il primo tentativo (2019) di costruire il nuovo stadio al fianco di San Siro tra ritardi, ostacoli, vincoli, proteste e tempi tanto lunghi quanto incerti. Per abbandonare il progetto a San Donato, il Milan pretende chiarezza e garanzie ben precise, cose che però al momento nessuno può dare.