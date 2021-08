Tuttosport - Ok di Elliott, Florenzi al Milan: oggi l'arrivo a Milano, lunedì sarà a disposizione di Pioli

È fatta. Dopo giorni di trattativa, Alessandro Florenzi può finalmente sbarcare a Milano, sostenere le visite mediche e legarsi al Milan almeno fino al prossimo anno. L’accordo con la Roma, infatti, prevede un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni. Un affare low cost, dunque, per un giocatore di assoluto spessore, in grado di ricoprire più ruoli lungo il binario di destra.

VIA LIBERA - Come riporta Tuttosport, ieri è arrivato il via libera dal fondo Elliott che ha definitivamente sbloccato l’operazione. Oggi l’ormai ex romanista è atteso in citta: dopo le visite mediche e la tappa a Casa Milan per la firma sul contratto, Florenzi si dirigerà a Milanello, dove avrà modo di incontrare Pioli e i nuovi compagni. L’esterno dovrebbe essere a disposizione del tecnico per la gara di campionato contro la Sampdoria, in programma lunedì sera a Marassi.

LA RINUNCIA - Florenzi freme dalla voglia di iniziare la nuova avventura in rossonero. Per superare i vari ostacoli burocratici con la Roma ha pure rinunciato a una mensilità arretrata. Pioli potrà contare su un vero e proprio jolly della fascia, un terzino di qualità e spinta ma anche un’ala in grado di agire a centrocampo e in attacco. Insomma, un affare, soprattutto a quelle cifre.