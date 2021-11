Tuttosport - Out Calabria, Kalulu pronto a riprendersi la "sua" fascia: Pierre si esalta da terzino destro

L’assenza di Calabria è una tegola per il Milan, senza se e senza ma. Perché il terzino rossonero è un pilastro della squadra di Pioli, uno dei capitani dello spogliatoio. Insomma, un giocatore di spessore che in campo fa sempre la cosa giusta. A Milanello è già in corso un ballottaggio per sostituirlo: da una parte la freschezza di Kalulu, dall’altra l’esperienza di Florenzi, tornato a disposizione dell’allenatore dopo un lungo periodo di stop.

Crescita costante

L’ex Psg, dunque, ha buone possibilità di giocare già al Franchi. Tuttavia, come riporta Tuttosport, tutte le strade, almeno inizialmente, portano al giovane francese. Sicuramente ci sarà un’alternanza tra i due, visti i tanti impegni che attendono il Milan nelle prossime settimane, a il grande favorito, come detto, è Kalulu. Il ragazzo ha dimostrato di poter essere utile anche da difensore centrale (nel derby ha fatto bene anche a sinistra), ma il suo ruolo naturale, quello in cui riesce a esprimere meglio le sue qualità, è il terzino destro. La crescita di Pierre è evidente e Pioli non avrà alcun timore a schierarlo dal primo minuto contro la Fiorentina.

Esperienza e corsa per il Milan

Ma occhio a Florenzi, che ovviamente scalpita. Ale, per caratteristiche, è più portato a offendere che a difendere, ma nella sua carriera ha ricoperto più volte il ruolo di esterno di difesa ed è pronto a dare il suo contributo dopo essere rimasto forzatamente ai box per diverso tempo. Un’alternativa di esperienza che Pioli potrà sfruttare in base alla necessità.