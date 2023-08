Tuttosport - Pellegrino, si lavora per chiudere. Il nuovo nome per l'attacco non attira

Domani il Milan esordirà in campionato: i rossoneri sono attesi dal Bologna alle 20.45 in Emilia ma la dirigenza del Diavolo continua a lavorare per mettere i puntini sulle "i" a un mercato già molto ricco. In particolare, l'affare del momento è quello che condurrà al nuovo difensore centrale con Furlani & Co. che spingono per chiudere per Marco Pellegrino.

La situazione

Come riferisce Tuttosport, la situazione non è molto differente da quella raccontata di MilanNews.it due giorni fa (QUI). Ma andiamo con ordine. Nella sera di venerdì il presidente del Platense, club di Pellegrino, Sebastian Ordonez è sbarcato a Milano per parlare direttamente con Moncada e D'Ottavio che ha incontrato in centro a Milano. In questa occasione l'iniziale richiesta degli argentini, di 8 milioni, si era già abbassata con la promessa di un nuovo aggiornamento nelle ore successive. L'obiettivo dei dirigenti di via Aldo Rossi è di chiudere l'affare con un'offerta di 3 milioni di parte fissa che salgono a 5/6 milioni con i bonus. A condire il tutto una percentuale sulla futura rivendita. Il Platense, da parte sua, spinge per una parte fissa più alta. I dialoghi sono comunque avanzati e la distanza non è affatto insormontabile. Pellegrino attende dall'Argentina (e rimane fuori dalle convocazioni della sua squadra) e spera di poter presto viaggiare alla volta di Milano.

Azmoun non tira

Intanto nelle ore di ieri dalle parti di via Aldo Rossi è arrivata una segnalazione di un nuovo possibile nome per l'attacco. Si tratta del centravanti iraniano Serdar Azmoun, in passato già cercato dal Milan, oggi in forza al Bayer Leverkusen. La massiccia campagna acquisti del club tedesco ha fatto scivolare di qualche posizione Azmoun nelle gerarchie di mister Xabi Alonso e sarebbe stato proposto al Milan. Al momento, però, non sembra un profilo che scalda i dirigenti rossoneri che, sul loro taccuino, hanno sempre i nome di Broja e Ekitike in cima. Intanto si lavora anche alle uscite: Colombo sembra essere destinato al Monza, che ha superato la concorrenza negli ultimi giorni; Origi attende l'offerta tanto desiderata dalla Premier League.