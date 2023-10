Tuttosport - Pioli e il futuro tutto da scrivere. E a Milanello si parla di Scudetto

Una settimana complicata per il Milan e Stefano Pioli. Dopo la sconfitta in campionato contro la Juve e quella pesante contro il PSG, l'allenatore rossonero è conscio di come questa stagione rappresenti per lui un bivio, al di là del contratto fino al 2025. Come scrive Tuttosport, il suo ciclo al Milan è stato ed è importante, sente ancora la fiducia della società ma è anche consapevole che dopo gli investimenti estivi e la scelta della proprietà di confermare lui molto passi dai risultati del campo.

Obiettivo

Lo scudetto, che varrebbe la seconda stella sulla maglia, rimane comunque l'obiettivo per Stefano Pioli, come ha annunciato ieri sera in conferenza stampa: "La proprietà è ambiziosa e ha fatto sì che la squadra sia competitiva: il nostro obiettivo è lo scudetto, certo, anche se non siamo gli unici a volerlo».

Scudetto: atto primo?

Questa sera i rossoneri saranno al Maradona di Napoli, che nelle ultime due annate ha regalato sorrisi alla squadra rossonera. Quella di questa sera, però, è una gara importante. I rossoneri arrivano ad un match dopo due sconfitte, cosa mai successa in stagione, per questo una vittoria oggi sarebbe la cosa migliore per Pioli & Co, ora costretti ad inseguire Juve e Inter.