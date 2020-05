Tuttosport - Pioli, Ibra e un finale di campionato con la valigia pronta: via entrambi a fine stagione

Per il momento non ci sono certezze che il campionato di Serie A ripartirà e si concluderà, ma intanto a Milanello sono ripresi gli allenamenti (per ora individuali) agli ordini di Stefano Pioli. Negli ultimi giorni, anche Zlatan Ibrahimovic si è riunito al gruppo milanista dopo il doppio tampone negativo che gli ha permesso di chiudere in anticipo la quarantena obbligatoria per coloro che rientrano in Italia dall'estero.

FUTURO GIA' SCRITTO - Secondo quanto riferisce Tuttosport, il destino del tecnico e dell'attaccante è ormai già scritto: il primo, nonostante il buon lavoro svolto, non verrà confermato e al suo posto, salvo clamorose sorprese, arriverà Ralf Rangnick, mentre lo svedese non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno e la conferma è arrivata da Sinisa Mihajlovic che ha dichiarato che Ibra non resterà a Milano e che il suo futuro sarà al Bologna o in Svezia.

FUORI DAL MILAN - Sarà quindi un finale di stagione piuttosto particolare e complicato per entrambi visto che sono stati già fatti fuori dal Milan del futuro. Nonostante ciò, i due sono veri professionisti e dunque daranno sempre il massimo anche se sanno già che a fine campionato saluteranno il club rossonero. Tra i due si era creato un bel feeling e questo aveva fatto molto bene a tutto il Diavolo, ma ormai è tutto deciso e per loro non ci sarà posto nel Milan 2020-2021.