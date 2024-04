Tuttosport - Pioli può rimanere ma il rinnovo non è scontato. Europa League decisiva?

vedi letture

Uno degli argomenti in assoluto più chiacchierati della stagione è quello relativo al futuro di Stefano Pioli. La stagione del tecnico rossonero è stata letteralmente sulle montagne russe: dopo un inizio brillante, la batosta nel derby e la reazione successiva, i rossoneri sono crollati tra ottobre e novembre, permettendo all'Inter di creare il gap che esiste ancora oggi. Dal 2024 in poi, però, la stagione rossonera è cambiata e il Milan è una delle squadre più in forma attualmente. Così, sono cambiate anche la valutazioni sul futuro di Pioli.

Attestati di stima

Anche prima di questo periodo fortunato per il Milan, con il secondo posto agguantato e una Europa League da giocarsi, la dirigenza aveva fatto sentire la sua vicinanza al tecnico rossonero, come ricorda questa mattina Tuttosport. L'amministratore delegato Giorgio Furlani si era esposto e dopo di lui, in momenti diversi, avevano parlato anche il presidente Scaroni e Zlatan Ibrahimovic. Vista l'investitura di Cardinale, sono proprio le parole dello svedese le più rilevanti in questo senso: "Deve continuare così, siamo felici: sta facendo un buon lavoro". Sabato di Pasqua, dopo la vittoria di Firenze, Pioli ha come sempre mantenuto il profilo basso su quello che verrà ma si è lasciato andare a una dichiarazione d'amore per i colori rossoneri: "Il Milan non si lascia". E se solo qualche mese fa si credeva che, in ogni caso, questa in corso sarebbe stata l'ultima stagione di Pioli sulla panchina del Milan, oggi il sentimento comune non è più questo. Anzi, si è capovolto: è probabile che Milan e Pioli onorino anche l'ultimo anno di contratto.

E il rinnovo?

Ed è proprio sulla lunghezza del contratto che si concentrano ora gli interrogativi e il chiacchiericcio al di fuori di Milanello. Pioli sta mantenendo un ottimo rendimento - tolto il mese di novembre già citato - ed è al secondo posto in classifica con 6 punti di vantaggio sulla terza. In più è ai quarti di finale di Europa League con la possibilità di giocarsi le sue carte per la competizione fino in fondo. Tuttosport sottolinea che il fatto che Pioli possa cominciare la prossima stagione con la consapevolezza di essere in scadenza di contratto rappresenterebbe quasi un unicum per una big italiana. Eppure al momento questa sembra l'ipotesi più accreditata. Così come sonon cambiate le cose in pochi mesi, però, anche nei prossimi due - in cui ci si gioca gli obiettivi stagionali - le carte in tavola potrebbero rimescolarsi. Non tanto in direzione di una separazione ma quanto verso un ulteriore avvicinamento. Se Pioli dovesse riuscire nell'impresa di vincere l'Europa League, trofeo mai vinto dai rossoneri, a quel punto il club potrebbe anche decidere di proporre un rinnovo di contratto. Al momento, però, è troppo presto: tutte le valutazioni saranno rimandate a fine stagione.