Tuttosport - Pioli sceglie Krunic e lui ripaga la fiducia con un gol: è l'equilibratore del Milan nei momenti che contano

Tra i due litiganti (Diaz e De Ketelaere), il terzo gode (Krunic). Per la sfida più importante del Milan in questa prima parte di stagione, Stefano Pioli ha deciso ieri sera di mettere in panchina sia lo spagnolo che il belga e inserire in campo dal primo minuto il bosniaco per dare maggiore equilibrio alla squadra rossonera. L'ex Empoli ha risposto come sempre presente e ha ripagato la fiducia del tecnico milanista anche con un gol.

LA RETE DELLA SVOLTA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Krunic ha segnato la rete che di fatto ha svoltato definitivamente la partita dalla parte del Milan: dopo suo gol, infatti, il Diavolo ha iniziato a dominare e alla fine ha trovato altre due reti, chiudendo la sfida con un netto 4-0. Tra le qualità principali di Rade, c'è la sua grande capacità di inserirsi in area senza palla, proprio com'è successo ieri sera in occasione del gol al Salisburgo su assist di Giroud.

EQUILIBRIO - Come spesso accade, quando c'è bisogno di dare sostanza al centrocampo rossonero, Pioli sceglie Krunic, il quale è l'equilibratore del gioco milanista nei momenti che contano. Anche nella parte finale della scorsa stagione, nella quale il Milan si stava giocando lo scudetto, il tecnico del Diavolo si è spesso affidato al bosniaco, ormai diventato un vero jolly visto che può e sa giocare in diversi ruoli.