Tuttosport - Prima Boban e poi Tare: nasce il Milan di Paolo Maldini

Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità, ma sono ormai diversi giorni che Paolo Maldini sta lavorando da nuovo direttore tecnico del Milan: l'ex capitano milanista, dopo aver accettato la proposta dell'ad Gazidis, è ora impegnato a formare la squadra che lo affiancherà in questa sua nuova avventura. Scelto il nuovo responsabile del settore giovanile rossonero, che sarà Angelo Carbone, ora Maldini punta soprattutto su due nomi per completare il suo team, cioè Zvonimir Boban e Igli Tare.

BOBAN VICINO - Come spiega Tuttosport, il croato ha dato il suo via libera al ritorno a Milano già da qualche giorno, ma vuole lasciare nel modo giusto la FIFA dove al momento ricopre il ruolo di vicesegretario e braccio destro del presidente Infantino, che è stato appena rieletto. In via Aldo Rossi, Boban, oltre a condividere le decisioni in ambito tecnico-sportivo con lo stesso Maldini e il prossimo ds, avrà anche il compito di rappresentare il Milan in in Lega, in UEFA e in ECA, così da permettere all'ad Gazidis di pensare esclusivamente ai conti della società rossonera.

TARE VACILLA - Igli Tare è invece il preferito per il ruolo di direttore sportivo, tanto che il club milanista si è già fatto avanti in maniera importante con il dirigente albanese, che sembra vacillare davanti all'offerta rossonera. Intervistato da una tv albanese, l'attuale ds della Lazio ha però aperto ad un suo eventuale addio: "Sono un professionista, tutto può succedere nel nostro mondo". Non sarà comunque facile convincere la Lazio e soprattutto il presidente Lotito a lasciarlo andare via.