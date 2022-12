Tuttosport - Prima gli esami di Maignan, poi (eventualmente) il mercato. Tre piste per la porta del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato di gennaio del Milan ruoterà attorno alle condizioni di Mike Maignan. A scriverlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il portiere francese non ha ancora smaltito il problema muscolare al polpaccio che lo sta tormentando da diverse settimane e che gli ha fatto saltare anche il Mondiale. Al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero che saranno però più chiari dopo gli esami a cui il francese si sottoporrà tra qualche giorno.

IL PIANO DEL MILAN - Dopo l'Epifania, l'ex Lille farà dei nuovi controlli al polpaccio e a quel punto si saprà quando potrà tornare in campo. In base all'esito di questi esami dipenderà anche la strategia del Milan: se arriveranno infatti segnali positivi e dunque Maignan rientrerà a breve (a metà gennaio per esempio), il Diavolo potrebbe decidere di non intervenire sul mercato e di attendere quindi il ritorno in campo del portierone francese. Se i tempi saranno più lunghi invece, il piano di Maldini e Massara prevede un nuovo innesto in porta.

TRE PISTE - Sono principalmente tre le piste che sta seguendo il Milan, tutte e tre piuttosto complicate per motivi diversi: la prima è quella che porta a Marco Sportiello, estremo difensore già bloccato per l'estate quando scadrà il suo contratto con l'Atalanta. Il problema è che il club bergamasco chiede 5 milioni di euro per lasciarlo partire con sei mesi di anticipo. Le alternative sono Guglielmo Vicario e Alessio Cragno, entrambe piuttosto complicate: il portiere dell'Empoli costa 18 milioni e difficilmente i toscani cedono i loro gioielli a gennaio, mentre per il secondo servirebbe che prima Monza e Cagliari trovino un accordo per l’interruzione del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza.