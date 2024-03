Tuttosport - Proposto Arda Guler: al Milan piace ma non sarà un altro Brahim

vedi letture

Il Real Madrid avrebbe proposto Arda Guler al Milan. La notizia è arrivata ieri direttamente dalla Spagna, riportata dal quotidiano Marca, e oggi viene ripresa in Italia da Tuttosport che cerca di ricostruire l'indiscrezione e di valutarla, anche in base al recente precedente Brahim Diaz sempre tra i due club. Una soluzione che potrebbe piacere al Milan che, però, ha delle riserve sulla formula.

Proposta

Sia chiaro, al momento non c'è nessuna trattativa concreta ma è solo un'idea di mercato per il futuro. Arda Guler, giovanissimo trequartista turco classe 2005, si è trasferito nel corso dell'ultima estate a Madrid, sponda Real, per una cifra di circa 20 milioni di euro. Il club di Florentino Perez, per assicurarsi l'ex giocatore del Fenerbahce, ha bruciato sul tempo e battuto una foltissima concorrenza che si espandeva in tutta Europa e di cui faceva parte anche il Milan. Il giovane turco infatti piace molto a Moncada e in generale al club rossonero che, però, quando è entrato in scena il Real Madrid nella trattativa, ha potuto fare ben poco. Tra qualche infortunio e poco spazio nelle gerarchie di Ancelotti, il primo anno di Guler a Madrid non è memorabile con il turco che ha raccolto solamente 92 minuti di gioco. Pochissimo, specialmente viste le premesse. Ed è per questo che Perez, considerando che l'anno prossimo ci sarà sicuramente Endrick e molto probabilmente anche Mbappè, pensa a come far crescere Guler lontano dal Real ma senza perderne i diritti.

Il Milan

Ed è qui che, agli occhi del presidente del Real Madrid, entra in gioco il Milan. Il club madrileno, che sta beneficiando in questa stagione dei tre anni in prestito in rossonero di Brahim Diaz, avrebbe in mente di replicare un accordo simile in modo tale che il calciatore possa crescere in un ambiente in cui troverebbe maggiore spazio e tornare all'ovile cresciuto. Come scrive Tuttosport, però, è chiaro che al Milan, specie dopo aver tenuto Brahim per tre anni per renderlo pronto per il Real, questo non va del tutto a genio. Il giocatore piace e i rossoneri potrebbero prendere in considerazione l'idea però le condizioni, specialmente quelle di un eventuale acquisto, dovranno essere diverse e non solo a vantaggio del Real. In questo senso, visto l'investimento fatto per il turco, è difficile che il Madrid non si tenga un diritto di ri-acquisto e allo stesso tempo è facile pensare che un possibile diritto di riscatto possa essere ben più altro rispetto ai 22 milioni che il Milan avrebbe dovuto spendere per Brahim. Insoma andrebbe trovata la quadra giusta: è presto ma intanto l'idea è stata lanciata.