Tuttosport - Qualità e gol dalle fasce: da Ilicic a Thauvin e Ikoné, il Milan cerca un rinforzo a destra

Saelemaekers è uno dei punti di forza del Milan di Pioli e lo sarà anche nelle prossime stagioni. Ma i vertici di via Aldo Rossi vogliono aggiungere alla rosa un esterno destro che possa dare il cambio al belga e garantire un contributo maggiore in termini di gol. Come riporta Tuttosport, sono almeno tre i nomi sulla lista rossonera: Ilicic dell’Atalanta, Thauvin del Marsiglia e Ikoné del Lille.

NEL MIRINO - I numeri e le giocate dello sloveno sono sotto gli occhi di tutti. Ha dei colpi importanti, ma anche un’età (33 anni) non in linea con i parametri del Milan. Ma Ilicic piace tanto, così come piace Thauvin (in scadenza di contratto con l’Olympique), soprattutto per la sua capacità di entrare dentro la partita. Il più giovane, tra i profili al vaglio del Milan, è il 22enne Jonathan Ikoné del Lille, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni per lui.

CARATTERISTICHE - Tre giocatori diversi tra loro in tutto (anche nel costo), ma con caratteristiche che piacciono e non poco al Milan, alla ricerca, come detto, di un esterno che sappia dare qualità e segnare qualche gol in più rispetto agli attuali interpreti (Saelemaekers e Castillejo). Non sarà una scelta facile, ma i rossoneri hanno fissato l’obiettivo: nel 4-2-3-1 di Pioli serve maggiore spinta e concretezza sulle fasce.