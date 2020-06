Tuttosport - Rangnick, occhi sul Milan: la rivoluzione riguarderà soprattutto centrocampo e attacco

In attesa di sistemare gli ultimi dettagli e ufficializzare il suo sbarco al Milan, Ralf Rangnick, oltre a portare a termine il suo lavoro all’interno dell’area sport della Red Bull, dovrà osservare attentamente tutte le partite dei rossoneri per iniziare a valutare chi potrà essere utile al suo progetto e chi invece non farà parte della rosa milanista per la stagione 2020-2021. Questo lavoro, in realtà, il tedesco lo ha già iniziato questo inverno quando ci sono stati i primi contatti con Gazidis, ma ora è arrivato il momento di entrare maggiormente nei dettagli.

IDEE CHIARE - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che Rangnick non vuole lasciare nulla al caso e quando arriverà a Milano vuole avere le idee chiare. Anche perchè tra la fine di questo campionato e l'inizio di quello successivo ci sarà poco tempo e quindi il tedesco vuole sbarcare a Milanello sapendo già su chi potrà puntare e chi no. L'ex tecnico del Lipsia sta studiando il dossier Milan ormai da diversi mesi e la sensazione è che la rivoluzione maggiore riguarderà il centrocampo e l'attacco. La difesa, invece, avrà bisogno di solo di qualche puntellamento.

NUOVA RIVOLUZIONE - Una volta stabilito chi, tra coloro che sono già nella rosa milanista, merita un posto nel suo Milan, Rangnick potrà iniziare a metterci mano insieme al suo staff per ringiovanirla e completarla, inserendo i rinforzi giusti in ogni reparto. Il compito che attende il tedesco non sarà affatto semplice anche perchè negli ultimi anni non è il primo che prova a rivoluzionare il club di via Aldo Rossi. E purtroppo i risultati deludenti sono sotto gli occhi di tutti.