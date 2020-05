Tuttosport - Rangnick, panchina o scrivania? Ora il manager tedesco deve prendere una decisione

La conferma è arrivata direttamente da Ralf Rangnick: "C’è stato un interessamento del Milan". Ammissione a parte, il tedesco non si è sbottonato più di tanto, ma ha aggiunto un dettaglio molto importante: nella sua prossima avventura professionale vuole avere potere decisionale. Di fatto, l’attuale manager del gruppo Red Bull ha dettato le sue condizioni.

IN PANCHINA? - Dall’intervista, comunque, non è emersa in maniera evidente la decisione dell’ex Lipsia, il quale ha detto che vuole decidere su tutto. Quindi anche sull’allenatore? Ecco, su questo aspetto ci sarà da discutere. Come riporta Tuttosport, infatti, Rangnick non vorrebbe occuparsi in prima persona della panchina, mentre le società rossonera avrebbe un’idea diversa in merito: va bene avere ampi poteri, anche sul mercato, ma partendo dal ruolo di tecnico.

DEAD LINE - Insomma, panchina o scrivania? Al momento è impossibile avere una risposta, ma serve una dead line, oltre la quale non andare. L’incertezza sulla ripresa del campionato ha allungato i tempi, ma il Milan dovrò capire a breve se affidarsi a Rangnick o se cambiare strategia. E sciogliere, di conseguenza, anche le questioni che sono in qualche modo legate al manager tedesco (Pioli, Ibrahimovic, Maldini).