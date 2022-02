Tuttosport - Rebic, il peggio è alle spalle: è tornato il jolly croato che fiorisce sempre in primavera

Finalmente Rebic. Il gol contro la Salernitana non ha restituito il sorriso al Milan, ma è servito quantomeno a evitare la figuraccia. Il croato ha vissuto un’altra stagione tribolata e ricca di infortuni, ma ora il peggio sembra essere alle spalle e la rete messa a Salerno puà essere visto come il punto di svolta della sua annata.

Nessuno come lui

Come sottolinea giustamente il quotidiano Tuttosport, Rebic è mancato tantissimo nelle rotazioni offensive del Milan. Perché Ante ha caratteristiche uniche nella rosa di Pioli, qualità che hanno permesso alla squadra rossonera di ottenere tanti risultati positivi (soprattutto nei gironi di ritorno) grazie al suo modo di interpretare il ruolo di prima punta. Il recupero dell’attaccante, dunque, è fondamentale in questo tiratissimo rush finale.

Più che un’alternativa

Con ogni probabilità, contro l’Udinese toccherà ancora a Giroud partire dall’inizio, ma Ante ha finalmente rotto il ghiaccio, (ri)trovando la via del gol, e si candida, ovviamente, a primissima alternativa al francese. Come detto, ci sarà ampiamente bisogno dei gol e del lavoro di Rebic, sia dall’inizio sia a gara in corso.