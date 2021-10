Tuttosport - Rebic, un'altra partita da... 9: attacco in emergenza, Ante non può permettersi di riposare

Di nuovo titolare, di nuovo là davanti. Rebic non ama particolarmente il ruolo di prima punta, ma tant’è... L’emergenza in attacco (all’assenza di Ibrahimovic si è aggiunta stamane quella di Giroud) impone la necessità di fare sacrifici. Come riporta Tuttosport, Ante dovrà fare un ultimo sforzo da... nove, nella speranza che la sosta restituisca a Pioli i due veri centravanti della rosa.

LOTTA COSTANTE - Sarà Rebic, dunque, il terminale offensivo del 4-2-3-1 rossonero. L'allenatore si fida ciecamente del croato, il quale non si è mai tirato indietro lottando e sgomitando contro tutto e tutti. Nelle ultime due partite, con Spezia in campionato e Atletico Madrid in Champions League, non ha brillato particolarmente, ma finora ha dato un contributo importante alla causa milanista.

SEMPRE PRESENTE - Rebic ha giocato tutte e otto le gare disputate del Milan (sei volte da titolare), segnando due gol. Stasera, contro la temibile Atalanta di Gasperini, serviranno le sue qualità e la sua corsa: mister Pioli, come detto, si fida del suo jolly offensivo, che ovviamente avrà bisogno del supporto della squadra, a cominciare da quel Leao che tanto bene ha fatto fin qui.