Tuttosport - Rebus attaccante: la permanenza di Origi blocca il vice-Giroud

Rebus attaccante: la permanenza di Origi blocca il vice-Giroud

Rivoluzionato il centrocampo e non solo. Anche l'attacco rossonero ha subito molti cambiamenti e potrebbe subirne ancora nelle ultime settimane di sessione estiva. Molto dipenderà dal destino che toccherà a Divock Origi, ai margini della rosa di Stefano Pioli ma che, di fatto, occupa il posto per una reale alternativa a Giroud.

Attesa

Come scrive oggi Tuttosport prima di fare qualsiasi altra mossa nel ruolo di centravanti, da via Aldo Rossi vogliono salutare Origi. L'attaccante belga è arrivato l'anno scorso a parametro zero dalla Premier League con la grande occasione di raccogliere l'eredità di Olivier Giroud. Risultao? Due gol (inutili) e pochissimi sprazzi. Ora il numero 27 è fuori dai piani di Pioli che non lo ha convocato nè per la tournée americana nè per alcuna amichevole giocata fino a questo momento. Il problema, però, è proprio venderlo. Tutta la questione ruota a un ingaggio pesante dal valore di 4 milioni che in pochi, visto anche il rendimento dell'anno scorso, hanno il coraggio di sobbarcarsi. Le uniche timide proposte sono arrivate dal West Ham e da alcuni club sauditi ma i discorsi non sono poi avanzati. Finchè non esce Origi, difficilmente i rossoneri si muoveranno verso altri obiettivi. E nell'equazione rientra anche Lorenzo Colombo che continua a rimanere un osservato speciale.

Giovane promessa

Nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a vendere Origi e decidesse anche di mandare in prestito Colombo per un'ulteriore stagione, la dirigenza rossonera si muoverebbe con decisione verso un nuovo attaccante. Al momento il vice Giroud è il classe 2002 l'anno scorso in prestito al Lecce, con Noah Okafor che può agire anche da prima punta ma con caratteristiche totalmente diverse dal francese. Chi cerca il Milan è un attaccante d'area di rigore che sia giovane e futuribile: non si intraprenderà la via dell'attaccante esperto o comunque più navigato, come tra l'altro era successo la stagione passata proprio con Origi. Nelle idee di mercato rossonero, inoltre, rimane viva l'ipotesi di portarsi a casa un difensore centrale che possa essere la quinta alternativa: se possibile italiano, per la questione liste.