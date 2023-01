Tuttosport - Rinnovi Milan: giovedì la firma di Bennacer. Settimana importante per Leao, filtra ottimismo

MilanNews.it

In queste settimane, i dirigenti del Milan sono concentrati sui rinnovi di alcuni punti fermi della squadra di Stefano Pioli, vale a dire Ismael Bennacer e Rafael Leao. Se quello dell'algerino è ormai cosa fatta, c'è ancora da lavorare per arrivare a quello del portoghese, anche se negli ultimi giorni si respira un certo ottimismo che fa ben sperare che si possa raggiungere presto ad accordo anche con lui.

FIRMA BENNACER - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che riferisce che giovedì dovrebbe essere il giorno giusto per la firma di Bennacer: sembrava tutto pronto per annunciare già oggi il rinnovo dell'ex Empoli, ma l'ufficialità è slittata di qualche ora in quanto domani il Milan sarà impegnato in Coppa Italia contro il Torino. L'accordo è ormai stato trovato, con il giocatore che prolungherà fino al 2027 e guadagnerà 4 milioni di euro a stagione. Nel nuovo contratto è stata confermata la clausola risolutoria da 50 milioni, che sarà però attivabile solo a partire dall'estate 2024 (i primi 10-15 giorni di luglio e dovrà essere pagata in un'unica soluzione).

NUOVO INCONTRO - Non c'è stata invece ancora la fumata bianca per il rinnovo di Leao, ma questa settimana potrebbe essere molto importante: nelle prossime ore, infatti, è atteso a Milano il suo avvocato Ted Dimvula che raggiungerà nel capoluogo lombardo il papà dell'attaccante portoghese per incontrare il dirigenti del Diavolo. Intorno a questa trattativa si respira un certo ottimismo già da qualche giorno, anche perchè il Milan è pronto a fare un sacrificio economico molto importante (ingaggio da 7-7,5 milioni bonus compresi) per convincere Rafa a prolungare. In via Aldo Rossi sperano di arrivare ad un accordo definitivo entro la fine di questa settimana.