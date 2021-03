Tuttosport - Rinnovo Donnarumma, la spunterà il Milan: c’è tensione, ma con la Champions si appianerà tutto

Donnarumma sì, Donnarumma no? Ovviamente sì, tutta la vita sì. Ma trattare con Raiola non è mai facile. Al momento c’è distanza, tanta distanza, ma le possibilità che alla fine Gigio possa restare al Milan sono concrete (e ci mancherebbe!). Il problema, però, è che i mesi scorrono e la scadenza si avvicina. E non è pensabile, come evidenzia Tuttosport, che la decisione, in un senso o nell’altro, si protragga oltre la fine del campionato.

IN CHAMPIONS - Insomma, non si può arrivare a giugno senza un accordo, rischiando, tra l’altro, di distrarre Donnarumma durante gli Europei. Al di là del divario economico tra società e procuratore, Raiola non vorrebbe tenere Gigio in una squadra che non giochi la Champions League. Si tratta di un ostacolo importante verso l’accordo, dal momento che il Milan non conosce ancora il suo destino europeo, legato ovviamente alle ultime dieci gare di campionato.

SOLIDITÀ - Ma il futuro è dalla parte dei rossoneri. Il club ha un programma serio e i risultati cominciano ad arrivare. Lo stesso Ibrahimovic, pure lui interessato al rinnovo (e assistito da Raiola), ha più volte speso parole d’elogio sul progetto Milan, ribadendo la sua voglia di farne ancora parte. I vertici societari vogliono trattenere i big (Donnaumma in primis) per costruire qualcosa di importante, alla luce anche della solidità finanziaria che il Milan ha acquisito grazie a Elliott.