Tuttosport - Rinnovo Gigio, tutto fermo. E il Milan blocca Maignan: al Lille 12 mln più bonus

Il tira e molla per il rinnovo di Gigio Donnarumma prosegue ormai da mesi e per ora le parti continuano ad essere ferme sulle loro posizioni: il Milan ha offerto un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione, mentre l'agente del portiere Mino Raiola ne chiede 12. La situazione dunque non si sblocca e per questo i rossoneri, che non vogliono farsi trovare impreparati in caso di fallimento della trattativa per il prolungamento di Gigio, hanno bloccato Mike Maignan del Lille.

PRIORITÀ GIGIO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan è pronto a versare nelle casse del club francese 12 milioni di euro per il cartellino più bonus, mentre per il giocatore c'è sul tavolo un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione. In via Aldo Rossi, la priorità resta il rinnovo di Gigio, il quale però continua a non dare una risposta all'offerta milanista. La sensazione è che molto dipenderà dal raggiungimento della qualificazione in Champions League, che potrebbe sbloccare tutta la situazione.

PARLA L'AGENTE - Intanto ieri sono arrivate le parole dell'agente di Maignan, che a Sky ha di fatto confermato l'interesse del Milan per il suo assistito in caso di mancato prolungamento di Donnarumma: "Credo che Mike sia un gran portiere: è l’erede di Lama , per lui è stato un esempio. Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Gigio non dovesse rinnovare. È cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille". Il Milan resta quindi in attesa della decisione di Gigio, ma intanto ha bloccato Maignan per non farsi trovare impreparato in caso di mancato rinnovo di Donnarumma.