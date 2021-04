Tuttosport - Rinnovo Ibra, c'è il sì dello svedese: siamo ai dettagli. E arriverà anche un'altra prima punta

È fatta. E stavolta non si tratta di semplici indiscrezioni. La notizia dell’avvenuto accordo tra Ibrahimovic e il Milan per il rinnovo del contratto poggia su solide basi, pardon... fonti. Le parti hanno trovato l’intesa e ora si attende solo l’ufficialità. La fumata bianca, anche se in forma strettamente privata, c’è già stata.

TUTTO FACILE - Come riporta Tuttosport, che il prolungamento di Ibra fosse la cosa più semplice della quale si sarebbero dovuti occupare Maldini, Massara e Gazidis era cosa nota da tempo. Perché Zlatan ha più volte ribadito la sua intenzione di restare al Milan e il club non ha mai chiuso la porta. Al contrario. Restano solo gli ultimi dettagli da sistemare, come la parte fissa e quella variabile di uno stipendio che non dovrebbe scendere sotto gli attuali 7 milioni. La firma dovrebbe arrivare a breve, è solo questione di giorni.

ALTERNATIVA - Ibra e il Milan, dunque, proseguiranno insieme almeno per un altro anno. Ma dal mercato, soprattutto se Mandzukic non dovesse restare, potrebbe arrivare un altro rinforzo per Pioli. I rossoneri, infatti, stanno pensando a un’altra prima punta che possa alternarsi con Zlatan. Rimane vivo l’interesse per Andrea Belotti del Torino, anche se qui molto dipenderà dalle richieste di Cairo. Ovviamente, sul taccuino di Maldini e Massara non c’è solo il Gallo: occhio a un possibile colpo a sorpresa.