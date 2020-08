Tuttosport - Rinnovo Ibra, si attende solo l'incontro finale per la firma: Maldini e Massara attesi a Montecarlo

Si avvicina sempre di più il momento dell'incontro finale tra il Milan e l'agente Mino Raiola per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Le parti sono ormai d'accordo su tutto, ci sono ancora da limare gli ultimissimi dettagli, ma si può dire che manca solo la firma dello svedese: anche Elliott, che fino a qualche settimana sembrava più propensa alla separazione, ha dato il suo via libera al prolungamento perchè ha capito benissimo quanto sia stato decisivo il suo arrivo a gennaio per la rinascita milanista.

PRIORITÀ IBRA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che è possibile che già nelle prossime ore il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara raggiungano Montecarlo per incontrare Raiola e chiudere definitivamente la questione rinnovo. In questo momento, in via Aldo Rossi la priorità assoluta è proprio ufficializzare la permanenza di Ibra, poi si penserà agli altri prolungamenti di contratto, alle cessioni e ai nuovi acquisti.

RICCO CONTRATTO - L'attaccante svedese firmerà quindi il suo nuovo ricco contratto nei prossimi giorni: 5 milioni di euro più bonus legati ad obiettivi personali e di squadra che potrebbero permettere al giocatore di guadagnare fino a sei milioni. In questo modo, Zlatan diventerebbe il calciatore della rosa milanista più pagato insieme a Gigio Donnarumma. Il nuovo Milan ripartirà quindi dal suo vecchio leader.