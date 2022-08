Tuttosport - Rinnovo Leao: il Milan vuole trovare l'intesa, ma bisogna superare il limite degli ingaggi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al momento il focus è sul mercato. Mancano meno dii 15 giorni alla chiusura della finestra estiva dei trasferimenti e il Milan ha ancora due buchi in rosa: il centrocampista e il difensore. Alternato importante è la situazione legata ai rinnovi dei giocatori chiave come Rafa Leao, Bennacer e Kalulu. Il portoghese è l'argomento più delicato: la valutazione del giocatore è aumentata esponenzialmente nell'ultimo anno, ma la richiesta è alta.

L'Europa osserva

Leao è sicuramente la stella di questa Milan. Come riporta Tuttosport, il portoghese è anche il giocatore più ricercato dalle big d'Europa come PSG e Real Madrid, ma anche Manchester City. Il Milan lo ha sempre definito incedibile, forte anche della clausola rescissoria di cui gode il giocatore. Ma se non dovesse arrivare l'accordo per il rinnovo, i club citati precedentemente potrebbero insistere e mette più pressione.

Ingaggi da alzare

La richiesta di Mendes, agente di Leao, finora è stata di 7 milioni di euro. Cifra a cui il Milan non è arrivato, fermandosi ai 4,5 milioni offerti anche a Theo Hernandez. Con l'arrivo di Gerry Cardinale, scrive Tuttosport, potrebbe essere decisivo per il rinnovo del portoghese: con il possibile ok del numero uno di RedBird Capital, i rossoneri potrebbero alzare l'asticella per i contratti dei big.