Tuttosport - Rinnovo Theo, tocca al Milan fare il primo passo. Novità dopo l'Europeo

Theo Hernandez è uno dei gioielli del Milan. I rossoneri ne hanno soprattutto tre che sono considerati top player del ruolo a livello internazionale: questi sono Mike Maignan, Rafael Leao e appunto il terzino francese. Nella conferenza stampa di presentazione della stagione, Zlatan Ibrahimovic non ha usato mezzi termini affermando che i tre rimarranno anche l'anno prossimo. Dopo qualche ora, però, sono arrivate delle dichiarazioni di Theo che hanno rigettato un alone di dubbio sul suo futuro.

La situazione

Questa mattina Tuttosport ha provato a fare il punto sulla situazione legata al rinnovo di Theo Hernandez. Il calciatore, insieme al connazionale Maignan, andrà in scadenza nel 2026. Sulla carta per il Milan c'è tutto il tempo del mondo ma nel club di via Aldo Rossi negli ultimi anni ne hanno viste davvero tante e sono consapevoli che in tal senso non si può mai star troppo sicuri, specialmente quando si parla di top player. Sia per il terzino che per il portiere ci sono stati già degli incontri con i rispettivi entourage nel corso dell'ultimo anno che però non hanno smosso granché. Per quanto riguarda Hernandez, viene riportato che il calciatore sarebbe rimasto deluso dal fatto che non gli sia arrivata una proposta da parte del Milan in questo finale di stagione. Questo perché probabilmente il Milan sta facendo i suoi calcoli.

La soluzione

Come viene riportato, Theo Hernandez desidera che gli venga corrisposto un compenso da top player nel suo ruolo da parte del Milan e dopo cinque anni ad altissimi livelli. Attualmente il francese percepisce 5 milioni netti e avrebbe, tramite i suoi agenti, avanzato una richiesta da 10 milioni di stipendio. Una cifra che attualmente, considerato anche lo stipendio più alto della rosa detenuto da Leao, sembra essere totalmente fuori scala per il club rossonero. La sensazione, visto l'amore di Theo per il Milan e per la città in cui si trova benissimo, è che il calciatore potrebbe anche accettare una proposta da 7-7.5 milioni più bonus. Al momento il francese è impegnato all'Europeo in Germania ed è per questo che aggiornamenti e novità saranno attese in questo senso solamente dopo la competizione continentale. Sullo sfondo rimane al momento remota l'ipotesi addio: anche solo per la richiesta da 100 milioni dei rossoneri che sembra aver disperso Bayern e Real, pretendenti più accreditate. La certezza è che dovrà essere il Milan a fare il primo passo.