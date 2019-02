Tuttosport - Romagnoli, c’è chi dice no... alla Juve: cuore rossonero, Alessio si tiene stretto il Milan

Il Milan ha un grande capitano. O meglio, un autentico leader. Alessio Romagnoli è l’uomo giusto al posto giusto. Ed è in grado di dire no... alle tentazioni. Come riporta Tuttosport, il difensore ha saputo resistere ai rumors estivi che lo avevano accostato alla Juve, il tutto dopo aver detto no all’offerta del Chelsea. Segnali importanti, che testimoniano il grande attaccamento del giocatore ai colori rossoneri.

LEADERSHIP - Le recenti voci di un ritorno della Juventus su di lui non lo hanno scalfito minimamente. Perché Alessio sta benone a Milano e non ha intenzione di cambiare aria. In via Aldo Rossi considerano il capitano una colonna sulla quale posare la ricostruzione tecnica della squadra. A Romagnoli il ruolo piace: è uno dei più ascoltati dal gruppo ma anche uno dei giocatori con più anni di militanza in rossonero.

FEDELTA’ - Il suo rendimento è cresciuto, stagione dopo stagione. E quest’anno è stato anche decisivo in zona-gol. Prodezze determinanti in chiave quarto posto. Alessio è cresciuto soprattutto nel comando e nella gestione del reparto arretrato: in questo campionato è sempre stato lui a prendere per mano i compagni di difesa e non viceversa. Insomma, un leader anche tecnico, che ha girato fedeltà al Milan.