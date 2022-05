Tuttosport - Romagnoli e un futuro ancora tutto da scrivere: offerta Lazio troppo bassa, il difensore valuta il rinnovo con il Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il futuro di Alessio Romagnoli è ancora tutto da scrivere: il suo contratto con il Milan scade infatti il prossimo 30 giugno e sembrava certo il suo addio al termine di questa stagione, ma ora invece non è da escludere del tutto la sua possibile permanenza in rossonero. Questo perchè l'offerta della Lazio è inferiore rispetto a quella che il club di via Aldo Rossi gli aveva proposto per prolungare il suo contratto, vale a dire 2.8 milioni di euro più bonus.

POCO SPAZIO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che ora Romagnoli non è più così convinto di prendere la strada che porta alla squadra biancoceleste. Va detto che il capitano rossonero non disdegnerebbe la permanenza a Milanello dove si trova benissimo da ormai sette anni, ma allo stesso tempo sa che rischia di vedere poco il campo al Milan: in questo momento, infatti, il giocatore ha perso il posto visto che la coppia titolare è quella composta da Tomori e Kalulu. Inoltre, oltre al rientro di Kjaer, in vista della prossima stagione dovrebbe arrivare anche Sven Botman, riducendo così ancora di più lo spazio a disposizione di Romagnoli.

BIVIO IMPORTANTE - Non sarà una decisione facile quella che dovrà prendere Alessio, che a 27 anni si trova ad un bivio importante per la sua carriera. I soldi sono importanti, ma anche il campo lo è e il capitano rossonero vuole giocare anche per tornare nel giro della Nazionale di Mancini. Se dovesse scegliere di rinnovare con il Milan, Romagnoli deve mettersi in testa che dovrà sgomitare parecchio per trovare spazio in campo.