Tuttosport - Saelemaekers in costante crescita: dal Milan al Belgio, prosegue la scalata dell'esterno

Corsa, impegno, qualità. Sì, anche qualità. Saelemaekers non è soltanto un esterno di "fatica", ma è un giocatore in grado di tirare fuori dal cilindro giocate di assoluto spessore. Non a caso, Pioli difficilmente rinuncia all’apporto del belga sul binario di destra. Insomma, un riferimento, tanto per il mister quanto per i compagni di squadre, i quali sanno di poter contare sull’aiuto di Alexis.

CRESCITA COSTANTE - Dal Milan alla Nazionale: come riporta Tuttosport, la scalata di Saelemaekers non si arresta. Una crescita costante, quella dell’esterno rossonero, sulla quale forse in pochi avrebbero scommesso quando è arrivato in Italia nel gennaio del 2020. All’epoca era quasi uno sconosciuto, pagato - tra prestito e riscatto - circa 7.5 milioni di euro. Ora Alexis è un giocatore affermato e apprezzato anche in patria. Giovedì ha giocato la sua prima gara ufficiale da titolare con la sua Nazionale, offrendo una buona prestazione.

FIDUCIA - Con determinazione e personalità, Saelemaekers è riuscito a ritagliarsi il suo spazio anche con il Belgio. Per il Milan è un uomo chiave, una delle pedine più utili sulla corsia di destra. Pioli gli ha sempre dato fiducia ed è stato ripagato. Tanto che ora Alexis "rischia" di giocarsi una maglia anche con il Belgio.