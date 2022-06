Tuttosport - Sanches e CDK i preferiti: Fernandez e Traorè le alternative. Il mercato rossonero

MilanNews.it

Con la telenovela del rinnovo di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara che dovrebbe avviarsi ormai verso la sua conlcusione, il Milan può finalmente buttarsi con più convinzione sul mercato e potrà passare all'azione. Secondo le indiscrezioni uscite nelle ultime ore e riportate oggi da Tuttosport in edicola, il budget di mercato sarà di 60 milioni di euro o poco più e la dirigenza dovrà essere brava a rinforzare la squadra con le risorse che avrà a disposizione.

Pupilli

Il Milan sta lavorando da tempo al mercato, almeno dal mese di gennaio, e ha già individuato quelli che sono i profili preferiti per ogni reparto del campo. Sempre come riporta Tuttosport a centrocampo l'obiettivo numero uno è Renato Sanches, il portoghese del Lille con cui i rossoneri avevano già raggiunto un accordo. Ma i 15 milioni che ha offerto il Milan potrebbero non bastare più soprattutto se un club come il Psg si presenta con un'offerta superiore di 10/15 milioni. In difesa l'obiettivo è da mesi Sven Botman che sta aspettando il Milan e vuole giocare in rossonero. Anche qui una corte onerosa del Newcastle e l'indiscrezione che all'interno della società rossonera vogliano spendere per altri profili e non per un centrale di difesa, rischiano di far sfumare l'affare. Infine Charles De Ketelaere che arriverebbe a vestire i panni del trequartista ma che viene valutato dal Bruges 40 milioni di euro, con i belgi che vorrebbero tenerlo in nerazzurro almeno un'altra stagione.

Le alternative

Logicamente, se il budget è quello che riporta oggi Tuttosport come indiscrezione, è chiaro che il Milan dovrà lavorare e capire quali profili potersi permettere e quali no, magari sfruttando anche qualche esubero per ampliare la disponibilità economica. In difesa le alternative a Botman sono Gleison Bremer che però costa molto e per cui vale lo stesso discorso dell'olandese del Lille e due nomi più praticabili: l'under 20 francese del Montpellier Maxime Esteve o un ritorno di fiamma esperto come Francesco Acerbi. A centrocampo il piano B può prevedere l'assalto al 21enne del River Plate Enzo Fernandez che ha una clusola di 18 milioni di euro e dunque non sarebbe un investimento troppo diverso da Sanches, dal punto di vista economico. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Bryan Cristante, altro ex. Infine per la linea di trequarti, oltre all'altro gioiellino del Bruges, Noa Lang, la dirigenza rossonera potrebbe affondare il colpo su due profili del Sassuolo come Traorè e Djuricic: l'ivoriano è il preferito ma il serbo va in scadenza tra pochi giorni.