Tuttosport - Sfuma il secondo posto: gara a perdere contro la Juventus

Il Milan ha sprecato un set point, potremmo dirla così dal momento che in queste settimane un grande tifoso rossonero come Jannik Sinner sta dominando sui campi di tennis di tutto il mondo. I rossoneri ieri hanno fatto tutto tranne che dominare e hanno cestinato la possibilità di raggiungere il secondo posto in classifica e tenere viva una lotta scudetto con l'Inter già molto complicata.

"Ciapa no"

Questa mattina Tuttosport sceglie un termine milanese per descrivere la corsa alle spalle dell'Inter con Milan e Juventus protagoniste: "ciapa no". Dopo questo weekend sembra che il secondo gradino del podio sia una patata bollente. I bianconeri sono in caduta libera dopo la sconfitta nello scontro diretto contro i nerazzurri, il Milan si è fatto imbrigliare (di nuovo) dal doppio impegno con la coppa europea, che tanti danni aveva fatto già nella prima metà di stagione. Il risultato è che l'Inter ringrazia e inizia a cucirsi sul petto scudetto e seconda stella. Per la squadra di Pioli è un peccato: sembrava orami che i rossoneri avessero superato i limiti di inizio stagione e invece si sono ripresentati tutti. Seconde linee inadeguate, alcune scelte di Pioli molto discutibili, una fase difensiva disastrosa... Tutto questo potrebbe instillare nuove e vecchie incertezze nella testa dei giocatori rossoneri.

Alle spalle

Ora, infatti, nella speranza di completare il lavoro in Europa League, giovedì in Francia, il Milan dovrà guardarsi alle spalle anche in campionato. Infatti la coppia temibile al quarto posto, formata da Atalanta e Bologna, si avvicina: sono sette i punti di distacco e soprattutto è smagliante la forma delle due squadre che sono entrambe in filotto positivo di risultati. Il Milan ospiterà proprio i bergamaschi settimana prossima a San Siro e una sconfitta ridurrebbe ulteriormente la distanza con i nerazzurri che devono ancora recuperare una partita. Da una situazione in cui il Milan sembrava in controllo, ora si crea qualche piccola crepa e tutto a causa di una gara - contro il Monza - in cui sia l'allenatore con le sue scelte che poi i giocatori in campo hanno approcciato con sufficienza.