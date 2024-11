Tuttosport - Sirene inglesi per Reijnders: rinnovo vicino, ma serve anche un Milan competitivo

Tijjani Reijnders sta attraversando un grandissimo momento di forma, tanto da aver segnato quattro gol nelle ultime quattro partite in cui è sceso in campo con la maglia del Milan (doppietta al Club Brugge e reti a Monza e Real Madrid ). L'olandese è stato anche uno dei più arrabbiati e delusi dopo il 3-3 di Cagliari: "Non è possibile concedere tre gol tutti uguali, dobbiamo guardarci allo specchio e capire".

SIRENE INGLESI E RINNOVO - Contro i sardi non ha segnato, ma ha regalato un assist meraviglioso per il primo gol di Rafael Leao. E' innegabile che Reijnders sia uno dei migliori giocatori rossoneri di questa prima parte di stagione insieme a Christian Pulisic e le sue prestazioni di altissimo livello stanno attirando le attenzioni di alcuni top club inglesi, tra cui anche il Manchester City. Lo riferisce Tuttosport che aggiunge anche che il Milan, come ammesso anche dal papà-agente dell'ex AZ Alkmaar, è già in trattativa per rinnovargli il contratto fino al 2030 con un importante aumento dell'ingaggio (dagli attuali 1,7 a 3,5 milioni di euro a stagione).

UN MILAN COMPETITIVO - Il prolungamento sembra essere in via di definizione e dunque la firma è prevista a breve. Il rinnovo è assolutamente meritato, ma non è comunque un’assicurazione sulla permanenza certa del giocatore a Milanello per un paio di buoni motivi: il primo è legato al player trading, dunque se dovesse arrivare una super offerta a Casa Milan (com'è successo con Tonali per esempio) il club rossonero potrebbe aprire ad un eventuale cessione. Il secondo motivo riguarda invece la competitività del Diavolo: senza una squadra competitiva e in Champions League, il centrocampista olandese, che il prossimo 29 luglio compirà 27 anni e che finora in carriera non ha vinto nulla, potrebbe anche valutare di andare ad alzare trofei da qualche altra parte. Perché il Milan è sempre il Milan, ma, oltre al nome, bisogna essere anche competitivi.