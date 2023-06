Tuttosport - Sliding doors: Moncada vira su Guler e "abbandona" De Ketelaere

MilanNews.it

Milano, 6 giugno 2023: arriva l'ufficialità, Paolo Maldini e Frederic Massara lasciano il Milan. Gerry Cardinale non ha perdonato al duo la gestione della campagna acquisti 2022/23: i flop Origi e Adli, ad esempio, ma soprattutto il grande investimento per Charles De Ketelaere. Il belga ha collezionato 40 presenze in rossonero e in nessuna di queste ha trovato il gol, con un solo assist a referto. Questi numeri, uniti al risentimento per un'operazione che non ha reso i frutti sperati, stanno portando Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada a riconsiderare seriamente il futuro del belga a Milano.

STAFFETTA - Tuttosport sottolinea come la possibilità di cedere De Ketelaere si fosse intuita anche nelle scorse giornate: la pazienza a Milanello è finita, e si spera soltanto che Charles disputi un buon Europeo U21 per trovare delle offerte soddisfacenti: si parla dei soliti 27/28 milioni, ma si apre anche alla possibilità del prestito con diritto o meglio ancora obbligo di riscatto. E se il Milan sta spingendo il belga alla porta è perché crede di averne individuato il sostituto: si tratta di Arda Guler del Fenerbahce (QUI l'anticipazione di MilanNews.it), classe 2005 di grande qualità su cui mezza europa ha messo gli occhi. I rossoneri potrebbero avere un leggero vantaggio individuato negli esuberi Divock Origi e Ante Rebic: entrambi sembrano avere mercato in Turchia, chissà che non possano rientrare nella trattativa.

I RISCHI - Nel caso in cui la società di via Aldo Rossi riuscisse a mettere le mani sul 18enne turco, fresco di esordio in nazionale maggiore, non è detto che sia tutto rose e fiori. L'antifona dovrebbe essere chiara, la giovane età del ragazzo potrebbe renderlo fragile se troppo esposto a pressioni esterne, come CDK ci ha mostrato. Ma Moncada, e con lui mezza Europa calcistica, sembra avere le idee chiare. Dunque ora è il tempo che saprà dare le risposte che tutto il mondo rossonero aspetta, cercando di capire se e come il destino di questi due ragazzi possa intrecciarsi.