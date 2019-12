Tuttosport - Stadio, Sala smonta il piano di Milan e Inter: bocciata la struttura finanziaria dell’operazione

La questione stadio sembra destinata a tenere banco ancora a lungo. Oggi si terrà un nuovo vertice a Palazzo Marino, ma le premesse, alla luce delle recenti dichiarazioni del sindaco Beppe Sala, non sono delle migliori. "Siamo proprietari di uno stadio che vale 100 milioni e ci rende 10 milioni l’anno - ha dichiarato il primo cittadino - Milan e Inter propongono di buttare giù San Siro e costruire un nuovo impianto sul nostro terreno. Il Comune tornerebbe proprietario del nuovo stadio tra 99 anni e percepirebbe l’affitto dopo 33 anni, quindi si passerebbe da 100 milioni di valore e 10 di rendita a zero. Dicendo che così non va bene non mi sembra di essere un pazzo".

CRITICHE - Come evidenzia Tuttosport, a essere criticata è la struttura finanziaria del progetto. Nel corso del summit di oggi (a cui non parteciperà il sindaco Sala), i rappresentanti di Milan e Inter mostreranno i risultati del nuovo studio di fattibilità. I due club continuano ad avere più di una perplessità sul riutilizzo in chiave sportiva del vecchio Meazza.

L’IDEA - La soluzione, alla quale stanno lavorando gli advisor, potrebbe essere quella di un San Siro in "versione Highbury". L’idea è di conservare il guscio esterno delle rampe del secondo anello (l’aspetto più iconico dello storico impianto milanese), senza tribune ma con gli spazi commerciali all’interno. Così il Meazza potrebbe continuare a vivere senza però intaccare i progetti di Milan e Inter.