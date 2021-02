Tuttosport - Stella Rossa, Inter, Stella Rossa, Roma: Milan, due settimane per rimettere le cose a posto

Questo turno di campionato è stato disastroso per il Milan di Stefano Pioli: sabato è arrivata infatti la pesante sconfitta sul campo dello Spezia, mentre ieri sera c'è stato il sorpasso in classifica dell'Inter che ora è prima con un punto di vantaggio sui rossoneri. Un week end da dimenticare quindi per il Diavolo che ora dovrà reagire subito perchè inizia un periodo in cui giocherà ogni tre giorni.

EUROPA LEAGUE - Come riporta questa mattina Tuttosport, il Milan è atteso giovedì a Belgrado dalla Stella Rossa nell'andata dei sedicesimi di Europa League: il sorteggio non è stato negativo, ma si tratta di una partita da non sottovalutare assolutamente altrimenti il rischio è di fare la stessa figuraccia di La Spezia. Il ko di sabato metterà ancora più pressione ai rossoneri che dovranno dimostrare che in Liguria è stata solo una serata no. Per il Diavolo non sarebbe male ipotecare subito il passaggio del turno per affrontare poi con meno ansia il ritorno di giovedì prossimo.

CAMPIONATO - Ma anche in campionato la squadra di Pioli è attesa da due impegni molto importanti. Domenica pomeriggio è in programma il derby contro l'Inter: se il Milan dovesse vincerlo, risorpasserebbe i nerazzurri in classifica e tornerebbe in vetta da solo alla classifica. Sette giorni dopo, invece, i rossoneri saranno impegnati all'Olimpico contro la Roma, una squadra che, nonostante qualche problema nello spogliatoio (caso Dzeko), continua a vincere (è terza in classifica). Si tratta dunque di due match molto importanti che potrebbero dire tanto sul campionato del Milan.