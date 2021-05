Tuttosport - Stessi atteggiamenti, stesso potenziale inespresso: Leao rischia di perdersi come Niang

Aspettando Leao. Non è il titolo di un film, ma la realtà dei fatti. Il Milan, infatti, sta ancora aspettando che l’attaccante portoghese "esploda" in campo, nel senso buono (e calcistico) del termine. Rafa è giovane e ha grandi potenzialità, ma in queste due stagioni in Italia non è riuscito a crescere, nemmeno a maturare.

CARATTERE - Al di là dell’aspetto prettamente tecnico-tattico (il salto dalla Ligue 1 alla nostra Serie A non è mai semplice), è l’atteggiamento a non essere quello giusto. Leao è risultato decisamente indolente a tante, troppe occasioni concessegli da Stefano Pioli (che lo ha sempre difeso e spronato), puntualmente buttate via con prestazioni gravemente insufficienti. L’ultima quella con il Cagliari, la scorsa domenica: un tempo intero senza combinare niente, come il Milan del resto.

COME NIANG? - Insomma, come sottolinea Tuttosport, nessuno è riuscito a cambiare la testa di Leao, che assomiglia sempre di più a Niang, anche lui approdato in rossonero con l’etichetta del predestinato. Piaccia o no, i due giocatori sembrano avere una storia simile e la stessa forza inespressa. La speranza del Milan, ovviamente, è che Rafa non ripercorra la carriera del collega franco-senegalese, ormai fuori dal grande giro (attualmente è in prestito all'Al-Ahli) nonostante abbia ancora 26 anni.