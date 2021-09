Tuttosport - Theo e Bennacer scadono nel 2024: Milan, è il momento di iniziare a trattare i loro rinnovi

Dopo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan rischia di perdere a zero anche Franck Kessie, la cui trattativa per il rinnovo appare sempre più complicata. Per evitare altri casi come questi, sarebbe ora in via Aldo Rossi di iniziare a pensare fin da subito ai prolungamenti di contratto di due pilastri della squadra di Pioli che hanno un contratto fino al 2024, cioè Theo Hernandez e Ismael Bennacer.

RINNOVO THEO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il francese, arrivato nell'estate 2019 dal Real Madrid per 22 milioni di euro, ha già attirato l'attenzione di diversi top club europei, pronti a mettere sul piatto parecchi milioni di ingaggio. Al momento, il terzino guadagna 1,5 milioni, una cifra piuttosto bassa se si pensa al suo altissimo rendimento in queste ultime due stagioni. I dirigenti del Milan dovranno iniziare presto a parlare con lui del rinnovo perchè un giocatore come lui va blindato il prima possibile.

ANCHE BENNACER - Stesso discorso anche per Bennacer, pure lui in scadenza nel 2024 e pure lui elemento importante della rosa milanista. Sia per il francese che per l'algerino, i dirigenti rossoneri dovranno iniziare nelle prossime settimane un lavoro che porti ai loro prolungamenti, così da evitare altre situazioni piuttosto scomode come quelle vissute con Gigio Donnarumma, Calhanoglu e Kessie.